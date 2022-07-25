Оренбургский вуз примет школьников из Донбасса в рамках «Университетских смен»

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Оренбургский государственный педагогический университет примет 17 школьников из Донбасса в рамках «Университетских смен».
Оренбургский вуз примет школьников из Донбасса в рамках «Университетских смен»
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает RIA56.

Первая группа детей прибудет во вторник, 26 июля. Они будут проживать на базе молодёжного центра «Авангард».

Первая смена продлится до 4 августа. Вторая смена запланирована на период с 25 августа по 3 сентября.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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