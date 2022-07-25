Ростех запустил первый чемпионат рабочих и инженерных профессий «Время первых»

Госкорпорация «Ростех» запустила первый чемпионат рабочих и инженерных профессии «Время первых».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Участниками чемпионата стали более 700 сотрудников корпорации и более 1000 столичных школьников. Состязания продлятся пять дней.

«Знаете, как определяется компания, у которой есть будущее? Это та компания, которая работает с молодёжью. Ведь сегодняшние школьники и студенты уже завтра могут пополнить ряды государственной корпорации», — заявил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Чемпионат строится по принципу ГТО. Он определяет лучших по более чем 20 компетенциям.

Церемония закрытия состоится 29 июля.

Ранее «Взгляд» сообщал, что представлен проект «Обучающие экспедиции», в рамках которого победители конкурса «Лидеры России» займутся решением социально-экономических задач в регионах.