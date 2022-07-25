Представители туротрасли назвали бюджетные направления для россиян

И. о. директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова и первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвали бюджетные направления для россиян.

«Турция в этом году подорожала, но есть трёхзвёздочные отели, доступные для наших туристов. Примерно отдых на двоих обойдётся в 150 тыс. рублей», — заявила Осипова в беседе с Общественной службой новостей.

Со своей стороны, Барзыкин отметил, что среди стран ближнего зарубежья у россиян популярны Абхазия и Белоруссия.

«В Абхазию можно добраться из Сочи, а в Республику Беларусь люди едут как с культурно-познавательной программой, так и на санаторно-курортное лечение», — сказал он.

По словам Барзыкина, стоимость отдыха в Абхазии и Белоруссии начинается от 30 тыс. рублей.

Ранее Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.