Представители туротрасли назвали бюджетные направления для россиян
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«Турция в этом году подорожала, но есть трёхзвёздочные отели, доступные для наших туристов. Примерно отдых на двоих обойдётся в 150 тыс. рублей», — заявила Осипова в беседе с Общественной службой новостей.
Со своей стороны, Барзыкин отметил, что среди стран ближнего зарубежья у россиян популярны Абхазия и Белоруссия.
«В Абхазию можно добраться из Сочи, а в Республику Беларусь люди едут как с культурно-познавательной программой, так и на санаторно-курортное лечение», — сказал он.
По словам Барзыкина, стоимость отдыха в Абхазии и Белоруссии начинается от 30 тыс. рублей.
Ранее Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.