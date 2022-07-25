Специалисты по недвижимости прокомментировали ситуацию на вторичном рынке в Москве
- globallookpress.com
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.
В настоящее время стоимость «квадрата» оценивается примерно в 367,8 тыс. рублей.
Наибольший рост отмечен в ЮВАО, где квадратный метр подорожал на 25%.
Второе место занимает САО (+21%), третье — ЮАО (+20%).
«Рост цен в трёх округах связан с тем, что в тех частях города появляется больше нового жилья. Стоимость вторички во многом привязана к цене первички», — заявил гендиректор агентства Валерий Летенков.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.