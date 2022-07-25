Специалисты по недвижимости прокомментировали ситуацию на вторичном рынке в Москве

В период с июня 2021 года по июнь 2022-го средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости столицы выросла на 44,4 тыс. рублей, или 13,76%.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

В настоящее время стоимость «квадрата» оценивается примерно в 367,8 тыс. рублей.

Наибольший рост отмечен в ЮВАО, где квадратный метр подорожал на 25%.

Второе место занимает САО (+21%), третье — ЮАО (+20%).

«Рост цен в трёх округах связан с тем, что в тех частях города появляется больше нового жилья. Стоимость вторички во многом привязана к цене первички», — заявил гендиректор агентства Валерий Летенков.

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