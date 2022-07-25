УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым в России автомобилем в своём сегменте за полгода

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По данным агентства «Автостат», модель УАЗ «Пикап» по итогам шести месяцев 2022 года стала самой популярной маркой автомобиля в сегменте пикапов в России.
УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым в России автомобилем в своём сегменте за полгода
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Об этом пишут «Известия».

C января по июнь 2022 года в России было продано 999 новых экземпляров модели УАЗ «Пикап».

Второе место по итогам первого полугодия занял пикап Toyota Hilux — продажи этой модели составили 941 единицу.

Замыкает тройку лидеров пикап Mitsubishi L200 с результатом 631 автомобиль.

В топ-5 российского сегмента пикапов в первом полугодии также вошли две китайские модели — JAC T6 (225 шт.) и Great Wall Poer (219 шт.).

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.

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