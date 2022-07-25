Регата Радио Monte Carlo пройдёт 13 августа
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Об этом сообщили в пресс-службе Русской Медиагруппы.
Программа включает бизнес-сессию «Русская медиагруппа: Creative & Business. Экономика впечатлений», в рамках которой обсудят новые способы взаимодействия креативных индустрий, перспективы развития внутреннего туризма и роли спорта в этом процессе, а также другие аспекты экономики впечатлений.
«Неформальная обстановка спортивных соревнований задаёт динамичный тон дискуссиям, позволяет найти нестандартные решения и наметить варианты развития как для нашего холдинга, так и для других участников мероприятия. Мы рады, что регата радио Monte Carlo предваряет ВЭФ-2022, и надеемся, что деловая программа станет продуктивной и интересной для всех участников», — заявил управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников.
Соревнования регаты пройдут в два этапа. Каждую команду будет сопровождать профессиональный инструктор.