Бочкарёв: монтаж ледовой арены спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка» начнётся в августе

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Работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» должны начаться в августе 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: монтаж ледовой арены спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка» начнётся в августе
  • Gettyimages.ru
  • © Dmytro Aksonov

«В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны», — сообщил Бочкарёв.

В пространстве для занятий экстремальными видами спорта приступили к устройству финишного напольного покрытия, также завершена художественная окраска стен.

«Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены», — уточнил вице-мэр.

Как отметил Бочкарёв, активно ведутся фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

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