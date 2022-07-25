Бочкарёв: монтаж ледовой арены спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка» начнётся в августе

Работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» должны начаться в августе 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны», — сообщил Бочкарёв.

В пространстве для занятий экстремальными видами спорта приступили к устройству финишного напольного покрытия, также завершена художественная окраска стен.

«Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены», — уточнил вице-мэр.

Как отметил Бочкарёв, активно ведутся фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.