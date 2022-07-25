Бочкарёв: монтаж ледовой арены спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка» начнётся в августе
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«В универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, вскоре строители приступят к установке специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны», — сообщил Бочкарёв.
В пространстве для занятий экстремальными видами спорта приступили к устройству финишного напольного покрытия, также завершена художественная окраска стен.
«Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены», — уточнил вице-мэр.
Как отметил Бочкарёв, активно ведутся фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.