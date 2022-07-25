Песков заявил, что встреча Путина с Рогозиным в ближайшее время не планируется
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Нет, в ближайшее время встречи с Рогозиным нет в графике», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Он добавил, что встреча Путина с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым может состояться в августе.
15 июля российский президент Владимир Путин освободил Борисова от должности вице-премьера и назначил его гендиректором «Роскосмоса».
Рогозин, в свою очередь, был освобождён от должности главы госкорпорации.