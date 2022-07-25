Песков заявил, что встреча Путина с Рогозиным в ближайшее время не планируется

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин не планирует встречаться с экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Песков заявил, что встреча Путина с Рогозиным в ближайшее время не планируется
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Нет, в ближайшее время встречи с Рогозиным нет в графике», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он добавил, что встреча Путина с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым может состояться в августе.

15 июля российский президент Владимир Путин освободил Борисова от должности вице-премьера и назначил его гендиректором «Роскосмоса».

Рогозин, в свою очередь, был освобождён от должности главы госкорпорации.

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