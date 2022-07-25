В Самарской области упал легкомоторный гидроплан

В Самарской области при заходе на посадку упал легкомоторный гидроплан марки Borey (RA-3219G). Пострадавших нет.

По предварительной информации, авария произошла в воскресенье, 24 июля, около 18:45 в акватории Волги в районе острова Ширяевский в Ставропольском районе, сообщает sovainfo.ru.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России отметили, что у гидроплана имеются повреждения. По предварительным данным, причина происшествия — неубранные шасси.

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и помощник куйбышевского транспортного прокурора, а также Приволжская транспортная прокуратура занимаются выяснением обстоятельств аварии.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщала, что штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта.