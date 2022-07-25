В Башкирии пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с КамАЗом

Крупное ДТП произошло в Благоварском районе Башкирии. Ford Transit, в салоне которого было около 20 пассажиров, врезался в КамАЗ​.

Пять человек погибли, ещё десять получили травмы различной степени тяжести, передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД.

Авария произошла около 11:00 в понедельник, 25 июля, на 1413-м километре автодороги Е-30 вблизи населённого пункта Кашкалаши.

В салоне микроавтобуса находились около 20 пассажиров, уточнили Пятому каналу в МВД. Они ехали из Языкова в Уфу. Ford Transit врезался в КамАЗ, стоявший в крайней полосе для проведения дорожных работ.

На месте ДТП работают следователи. Обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате ДТП в Томской области. По предварительным данным, автомобиль съехал в канаву с водой.