Эксперт Дайнеко рассказала, каким образом мошенники собирают данные россиян

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники создают базы данных потенциальных жертв, используя всё чаще социологические опросы и исследования потребителей.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана», — рассказала она в интервью РИА Новости.

Дайнеко объяснила возросший интерес мошенников к соцопросам тем, что сейчас россияне более настороженно относятся к звонкам, сообщениям и электронным письмам с запросами, где упоминаются данные их банковского счёта.

«А вот на разного рода «социологические опросы», «исследования потребителей» готовы общаться охотнее», — отметила специалист.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.