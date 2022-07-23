Эксперт Дайнеко рассказала, каким образом мошенники собирают данные россиян

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники создают базы данных потенциальных жертв, используя всё чаще социологические опросы и исследования потребителей.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана», — рассказала она в интервью РИА Новости.

Дайнеко объяснила возросший интерес мошенников к соцопросам тем, что сейчас россияне более настороженно относятся к звонкам, сообщениям и электронным письмам с запросами, где упоминаются данные их банковского счёта.

«А вот на разного рода «социологические опросы», «исследования потребителей» готовы общаться охотнее», — отметила специалист.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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