Юрист Шакурова дала рекомендации родителю, не проживающему с ребёнком

Старший юрист ООО «Алые Паруса» Татьяна Шакурова дала рекомендации родителю, не проживающему с ребёнком.

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что независимо от того, в разводе родители или нет, второй родитель вправе обратиться в суд, чтобы определить порядок общения с ребёнком.

«Подав такой иск сразу, когда вы перестали жить вместе, вы сокращаете то время, которое второй родитель, возможно, будет препятствовать общению с ребёнком. Ведь сам судебный процесс по таким вопросам является длительным, и исполнение решения будет возможно только через месяц после того, как его вынесут», — пояснила эксперт.

Ещё одна рекомендация — добросовестное исполнение обязанности по уплате алиментов.

«При этом категорически не рекомендуется форма «наказания» препятствующего общению супруга рублём, так как впоследствии можно накопить себе неустойку и пени за неуплату алиментов. В случае если решение о порядке общения с ребёнком уже есть на руках, но второй родитель продолжает препятствовать, «отрезвите» его пыл, обратившись к приставам и в полицию», — добавила Шакурова.

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