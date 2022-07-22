Юрист Шакурова дала рекомендации родителю, не проживающему с ребёнком

Короткая ссылка
Старший юрист ООО «Алые Паруса» Татьяна Шакурова дала рекомендации родителю, не проживающему с ребёнком.
Юрист Шакурова дала рекомендации родителю, не проживающему с ребёнком
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что независимо от того, в разводе родители или нет, второй родитель вправе обратиться в суд, чтобы определить порядок общения с ребёнком.

«Подав такой иск сразу, когда вы перестали жить вместе, вы сокращаете то время, которое второй родитель, возможно, будет препятствовать общению с ребёнком. Ведь сам судебный процесс по таким вопросам является длительным, и исполнение решения будет возможно только через месяц после того, как его вынесут», — пояснила эксперт.

Ещё одна рекомендация — добросовестное исполнение обязанности по уплате алиментов.

«При этом категорически не рекомендуется форма «наказания» препятствующего общению супруга рублём, так как впоследствии можно накопить себе неустойку и пени за неуплату алиментов. В случае если решение о порядке общения с ребёнком уже есть на руках, но второй родитель продолжает препятствовать, «отрезвите» его пыл, обратившись к приставам и в полицию», — добавила Шакурова.

Ранее коуч и психолог Юрий Мурадян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить