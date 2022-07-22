Гуманитарная помощь из Самарской области прибыла в Донбасс

Ещё одна партия гуманитарной помощи из Самарской области прибыла в Донбасс.

Об этом сообщает volga.news.

Груз предназначен для жителей города Снежное в ДНР. В частности, доставлены продукты питания, питьевая вода, бытовая химия, медицинское оборудование для оказания неотложной помощи.

Работой по сбору и формированию гумпомощи занималось самарское региональное отделение партии «Единая Россия». Груз жителям Донбасса передал губернатор Дмитрий Азаров, а также депутаты фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Гутенёв и Андрей Трифонов.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.