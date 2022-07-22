Гуманитарная помощь из Самарской области прибыла в Донбасс

Короткая ссылка
Ещё одна партия гуманитарной помощи из Самарской области прибыла в Донбасс.
Гуманитарная помощь из Самарской области прибыла в Донбасс
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

Груз предназначен для жителей города Снежное в ДНР. В частности, доставлены продукты питания, питьевая вода, бытовая химия, медицинское оборудование для оказания неотложной помощи.

Работой по сбору и формированию гумпомощи занималось самарское региональное отделение партии «Единая Россия». Груз жителям Донбасса передал губернатор Дмитрий Азаров, а также депутаты фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Гутенёв и Андрей Трифонов.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить