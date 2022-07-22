Волонтёры Ингушетии вошли в число победителей всероссийского конкурса
- Gettyimages.ru
- © tamaw
Об этом сообщает «Российская газета».
На конкурс «Регион добрых дел» было подано свыше 80 заявок. Комитет молодёжи Ингушетии защитил свой проект, благодаря чему республика получит в 2023 году более 8,5 млн рублей.
На эти средства будет открыт ресурсный центр добровольчества.
Также планируется создать движение «Альянс» в целях популяризации волонтёрской деятельности среди жителей Ингушетии, поиска молодёжных лидеров.
Кроме того, намечена реализация проекта «Медийный волонтёр».
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как сообщал «Новый Севастополь», рассказал о развитии волонтёрского движения.