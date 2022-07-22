Волонтёры Ингушетии вошли в число победителей всероссийского конкурса

Добровольцы из Ингушетии вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрской деятельности.

Об этом сообщает «Российская газета».

На конкурс «Регион добрых дел» было подано свыше 80 заявок. Комитет молодёжи Ингушетии защитил свой проект, благодаря чему республика получит в 2023 году более 8,5 млн рублей.

На эти средства будет открыт ресурсный центр добровольчества.

Также планируется создать движение «Альянс» в целях популяризации волонтёрской деятельности среди жителей Ингушетии, поиска молодёжных лидеров.

Кроме того, намечена реализация проекта «Медийный волонтёр».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как сообщал «Новый Севастополь», рассказал о развитии волонтёрского движения.