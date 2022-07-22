Волонтёры Ингушетии вошли в число победителей всероссийского конкурса

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Добровольцы из Ингушетии вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрской деятельности.
Волонтёры Ингушетии вошли в число победителей всероссийского конкурса
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  • © tamaw

Об этом сообщает «Российская газета».

На конкурс «Регион добрых дел» было подано свыше 80 заявок. Комитет молодёжи Ингушетии защитил свой проект, благодаря чему республика получит в 2023 году более 8,5 млн рублей.

На эти средства будет открыт ресурсный центр добровольчества.

Также планируется создать движение «Альянс» в целях популяризации волонтёрской деятельности среди жителей Ингушетии, поиска молодёжных лидеров.

Кроме того, намечена реализация проекта «Медийный волонтёр».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, как сообщал «Новый Севастополь», рассказал о развитии волонтёрского движения.

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