В Ставропольском крае поисковики нашли останки двух красноармейцев

В Андроповском округе Ставропольского края члены поискового отряда «Боевая Слава» нашли останки двух красноармейцев.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу комитета по делам национальностей и казачества.

«В ходе работ обнаружены останки двух бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. Поисковые работы вели по местам боевых действий 7-й и 10-й Краснознамённых гвардейских стрелковых бригад. Боевые действия активно велись в окрестностях станицы Воровсколесской в январе 1943 года», — рассказали в пресс-службе.

Поисковики продолжат работу.

Ранее «Невские новости» сообщали, что петербургские поисковики нашли останки 49 бойцов и командиров Красной армии с начала сезона.