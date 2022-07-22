В Ставропольском крае поисковики нашли останки двух красноармейцев

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В Андроповском округе Ставропольского края члены поискового отряда «Боевая Слава» нашли останки двух красноармейцев.
В Ставропольском крае поисковики нашли останки двух красноармейцев
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу комитета по делам национальностей и казачества.

«В ходе работ обнаружены останки двух бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. Поисковые работы вели по местам боевых действий 7-й и 10-й Краснознамённых гвардейских стрелковых бригад. Боевые действия активно велись в окрестностях станицы Воровсколесской в январе 1943 года», — рассказали в пресс-службе.

Поисковики продолжат работу.

Ранее «Невские новости» сообщали, что петербургские поисковики нашли останки 49 бойцов и командиров Красной армии с начала сезона.

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