Исследование: спрос россиян на товары для дачи вырос в два раза за год
- РИА Новости
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Об этом сообщает Life.ru.
Основой для исследования стали данные о заказах продукции с апреля по июнь 2022 года.
«Из семян чаще всего покупают укроп, петрушку и базилик — зелёный и фиолетовый. Также в лидерах продаж семена кабачка, салата, мяты, гороха и редиса», — отмечается в исследовании.
Из саженцев популярностью пользуется малина. Отмечен спрос и на клубнику.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.