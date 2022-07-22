Исследование: спрос россиян на товары для дачи вырос в два раза за год

Спрос россиян на товары для дачи вырос более чем в два раза за год, заявили в «Сбермаркете».

Об этом сообщает Life.ru.

Основой для исследования стали данные о заказах продукции с апреля по июнь 2022 года.

«Из семян чаще всего покупают укроп, петрушку и базилик — зелёный и фиолетовый. Также в лидерах продаж семена кабачка, салата, мяты, гороха и редиса», — отмечается в исследовании.

Из саженцев популярностью пользуется малина. Отмечен спрос и на клубнику.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.