Роскомнадзор потребовал удалить с сайта Wheely запрещённую информацию
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.
Как уточняется, суд признал запрещённой информацию о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России.
Также речь идёт об информации о ведении деятельности без предоставления сведений в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы» (ГИС ЕРНИС).
Владелец сайта должен «удалить запрещённую информацию в течение 24 часов после получения соответствующего требования Роскомнадзора», напомнили в ведомстве. В противном случае доступ к сайту ограничивается.