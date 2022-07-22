IT-хакатон DriveHack пройдёт в Москве 24 августа

В Москве IT-хакатон DriveHack состоится 24 августа. В нём смогут принять участие старшеклассники и студенты колледжей.

Об этом сообщает НТВ.

«Одна из ключевых категорий наших соискателей — молодёжь. В центре «Моя карьера» мы разработали целый комплекс мероприятий, которые помогают молодым людям сформировать осознанный подход к выбору профессии и понимание, где можно применить свои лучшие умения и знания», — прокомментировала первый замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Александра Александрова.

Она отметила, что участие в хакатоне позволит юным жителям Москвы проявить себя в IT-сфере и получить уверенный старт в будущую карьеру.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.