В Севастополе суд вынес приговор организаторам подпольного казино

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В Севастополе осудили банду в составе 16 человек за организацию незаконной игорной деятельности. Суд приговорил членов группировки к различным срокам лишения свободы.
В Севастополе суд вынес приговор организаторам подпольного казино
  • Gettyimages.ru
  • © Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm

Полученный преступным сообществом доход составил более 220 млн рублей, передаёт ИА SevastopolMedia.

Основываясь на материалах следствия, суд пришёл к выводу о виновности подсудимых, приговорив двух руководителей и четырёх участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от шести лет до 13,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Остальным участникам назначено от 5,5 года до шести лет лишения свободы условно с испытательными сроками от двух до четырёх лет.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе перед судом предстанут пять обвиняемых в организации подпольного казино.

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