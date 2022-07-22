В Севастополе суд вынес приговор организаторам подпольного казино
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Полученный преступным сообществом доход составил более 220 млн рублей, передаёт ИА SevastopolMedia.
Основываясь на материалах следствия, суд пришёл к выводу о виновности подсудимых, приговорив двух руководителей и четырёх участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от шести лет до 13,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Остальным участникам назначено от 5,5 года до шести лет лишения свободы условно с испытательными сроками от двух до четырёх лет.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе перед судом предстанут пять обвиняемых в организации подпольного казино.