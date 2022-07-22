Новобранцы-разведчики ЮВО прошли испытания в условиях боя на полигоне в Волгоградской области

Короткая ссылка
На полигоне Прудбой в Волгоградской области командование мотострелкового соединения вывело на специальную полосу препятствий пополнение разведывательных подразделений.
Новобранцы-разведчики ЮВО прошли испытания в условиях боя на полигоне в Волгоградской области
  • © mil.ru

Об этом сообщает Novostivolgograda со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Новобранцы разведподразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) преодолели 500-метровую полосу препятствий в составе групп и поодиночке.

На полигоне были созданы условия, приближённые к реальному бою. Для имитации применялись взрывпакеты, дым, сигнальные мины, холостые боеприпасы. Всего военнослужащие преодолели более 20 препятствий, в том числе заграждения, рвы, окопы и другие.

Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить