Новобранцы-разведчики ЮВО прошли испытания в условиях боя на полигоне в Волгоградской области
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Об этом сообщает Novostivolgograda со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Новобранцы разведподразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) преодолели 500-метровую полосу препятствий в составе групп и поодиночке.
На полигоне были созданы условия, приближённые к реальному бою. Для имитации применялись взрывпакеты, дым, сигнальные мины, холостые боеприпасы. Всего военнослужащие преодолели более 20 препятствий, в том числе заграждения, рвы, окопы и другие.
Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.