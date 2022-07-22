Электрочайник стал самым популярным бытовым прибором у россиян в первом полугодии
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Продажи электрочайников в этом году достигли рекордных 4,1 млн штук. Отмечается, что чайники занимают первое место в рейтинге на протяжении последних десяти лет подряд.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», в январе — июне 2022 года в число самых востребованных в России технологических товаров для дома и кухни вошли также пылесосы, совокупный объём категории составил порядка 3,4 млн штук.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.