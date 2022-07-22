Электрочайник стал самым популярным бытовым прибором у россиян в первом полугодии

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что в первом полугодии 2022 года самым популярным прибором для покупки в магазинах бытовой техники среди россиян вновь стал электрический чайник.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Продажи электрочайников в этом году достигли рекордных 4,1 млн штук. Отмечается, что чайники занимают первое место в рейтинге на протяжении последних десяти лет подряд.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в январе — июне 2022 года в число самых востребованных в России технологических товаров для дома и кухни вошли также пылесосы, совокупный объём категории составил порядка 3,4 млн штук.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.