В Кировской области госпитализировали выпавшего из окна дома ребёнка

В городе Слободском (Кировская область) двухлетний ребёнок выпал из окна жилого дома, его доставили в больницу.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на представителей местной полиции.

Инцидент произошёл в четверг, 21 июля. Оказавшись без присмотра родителей, мальчик открыл окно и выпал на улицу.

Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске 16-летняя школьница поймала ребёнка, который выпал из окна третьего этажа жилого дома.