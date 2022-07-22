Губернатор Солодов высказался о роли Камчатки в развитии Северного морского пути

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в развитии Северного морского пути (СМП) Камчатка будет играть большую роль.

Об этом пишет «Российская газета».

В ходе мероприятия руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты, руководители транспортных компаний обсудили перспективы круглогодичной навигации по восточному направлению СМП.

«Камчатка — естественные восточные ворота нового стратегического транспортного коридора, при этом мы понимаем, что Северный морской путь — это уже не план, это реальность. В 2022 году 18 млн т было перевезено Севморпутём, на Камчатке реализуется один из флагманских проектов по перевалке сжиженного природного газа, который сделает полуостров одним из ключевых мировых хабов», — сказал Солодов.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН сообщил, что в текущем сезоне люксовый туристический сегмент развивается в том числе на Камчатке и Алтае.