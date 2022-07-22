Губернатор Солодов высказался о роли Камчатки в развитии Северного морского пути

Короткая ссылка
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в развитии Северного морского пути (СМП) Камчатка будет играть большую роль.
Губернатор Солодов высказался о роли Камчатки в развитии Северного морского пути
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет «Российская газета».

В ходе мероприятия руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты, руководители транспортных компаний обсудили перспективы круглогодичной навигации по восточному направлению СМП.

«Камчатка — естественные восточные ворота нового стратегического транспортного коридора, при этом мы понимаем, что Северный морской путь — это уже не план, это реальность. В 2022 году 18 млн т было перевезено Севморпутём, на Камчатке реализуется один из флагманских проектов по перевалке сжиженного природного газа, который сделает полуостров одним из ключевых мировых хабов», — сказал Солодов.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН сообщил, что в текущем сезоне люксовый туристический сегмент развивается в том числе на Камчатке и Алтае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить