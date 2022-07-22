В прокуратуре потребовали ужесточить наказание бывшему главе тюменской ГИБДД
- РИА Новости
«На приговор в отношении Александра Селюнина поступило апелляционное представление помощника прокурора Тюменской области, который просит вышестоящую инстанцию ужесточить наказание подсудимому, определенное районным судом», — приводит «Вслух.ру» сообщение объединённой пресс-службы тюменских судов.
Сторонам предоставлено десять дней для возражений, после этого уголовное дело направят в Тюменский областной суд.
28 июня Ленинский районный суд Тюмени приговорил Селюнина к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Также суд оштрафовал его на 2,5 млн рублей.