В прокуратуре потребовали ужесточить наказание бывшему главе тюменской ГИБДД

Тюменская прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшему начальнику тюменской ГИБДД Александру Селюнину и подала апелляцию в вышестоящий суд.

«На приговор в отношении Александра Селюнина поступило апелляционное представление помощника прокурора Тюменской области, который просит вышестоящую инстанцию ужесточить наказание подсудимому, определенное районным судом», — приводит «Вслух.ру» сообщение объединённой пресс-службы тюменских судов.

Сторонам предоставлено десять дней для возражений, после этого уголовное дело направят в Тюменский областной суд.

28 июня Ленинский районный суд Тюмени приговорил Селюнина к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Также суд оштрафовал его на 2,5 млн рублей.