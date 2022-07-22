В прокуратуре потребовали ужесточить наказание бывшему главе тюменской ГИБДД

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Тюменская прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшему начальнику тюменской ГИБДД Александру Селюнину и подала апелляцию в вышестоящий суд.
В прокуратуре потребовали ужесточить наказание бывшему главе тюменской ГИБДД
  • РИА Новости

«На приговор в отношении Александра Селюнина поступило апелляционное представление помощника прокурора Тюменской области, который просит вышестоящую инстанцию ужесточить наказание подсудимому, определенное районным судом», — приводит «Вслух.ру» сообщение объединённой пресс-службы тюменских судов.

Сторонам предоставлено десять дней для возражений, после этого уголовное дело направят в Тюменский областной суд.

28 июня Ленинский районный суд Тюмени приговорил Селюнина к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Также суд оштрафовал его на 2,5 млн рублей.

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