Мишустин и Бречалов обсудили социально-экономическую ситуацию в Удмуртии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили социально-экономическую ситуацию в республике.
Мишустин и Бречалов обсудили социально-экономическую ситуацию в Удмуртии
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В частности, был затронут вопрос развития малого и среднего предпринимательства. Если в 2017 году в регионе было 54,4 тыс. субъектов МСП, то в июне 2022-го с учётом самозанятых показатель превысил 95 тыс.

Объём несырьевого неэнергетического экспорта, без учёта ОПК, вырос до $329 млн.

Что касается сохранения занятости, то в республике зарегистрированы 5,5 тыс. безработных, при этом вакансий насчитывается 19 тыс.

Кроме того, Бречалов рассказал о сфере жилищного строительства. За полгода в регионе построили 791 тыс. кв. м жилья. Годовой план выполнен на 88%.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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