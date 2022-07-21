Мишустин и Бречалов обсудили социально-экономическую ситуацию в Удмуртии

Премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили социально-экономическую ситуацию в республике.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В частности, был затронут вопрос развития малого и среднего предпринимательства. Если в 2017 году в регионе было 54,4 тыс. субъектов МСП, то в июне 2022-го с учётом самозанятых показатель превысил 95 тыс.

Объём несырьевого неэнергетического экспорта, без учёта ОПК, вырос до $329 млн.

Что касается сохранения занятости, то в республике зарегистрированы 5,5 тыс. безработных, при этом вакансий насчитывается 19 тыс.

Кроме того, Бречалов рассказал о сфере жилищного строительства. За полгода в регионе построили 791 тыс. кв. м жилья. Годовой план выполнен на 88%.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.