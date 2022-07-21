На Кубани начала работу межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»

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В Крымском районе Краснодарского края начала работу межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ».
На Кубани начала работу межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»
  • © admkrai.krasnodar.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В первый день волонтёры изучили поля в окрестностях села Кеслерово, где в 1943 году проходили бои по прорыву «Голубой линии». Подняты останки 10 красноармейцев.

«В субботу, 23 июля, группа участников экспедиции выедет в окрестности станицы Неберджаевской, где в горно-лесистой местности будут проведены работы по обследованию места крушения советского самолёта с целью установления имени и судьбы пилота», — рассказал заместитель руководителя Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Дмитрий Максумов.

Экспедиция продлится пять дней.

В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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