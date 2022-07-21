На Кубани начала работу межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В первый день волонтёры изучили поля в окрестностях села Кеслерово, где в 1943 году проходили бои по прорыву «Голубой линии». Подняты останки 10 красноармейцев.
«В субботу, 23 июля, группа участников экспедиции выедет в окрестности станицы Неберджаевской, где в горно-лесистой местности будут проведены работы по обследованию места крушения советского самолёта с целью установления имени и судьбы пилота», — рассказал заместитель руководителя Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Дмитрий Максумов.
Экспедиция продлится пять дней.
В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.