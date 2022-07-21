Пункты временного размещения Подмосковья приняли 1500 жителей Донбасса

Пункты временного размещения Московской области приняли около 1500 жителей Донбасса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы стараемся сделать всё, чтобы люди вдали от дома могли начать новую жизнь», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он посетил ПВР на базе лагеря «Звонкие голоса» в Клину. В настоящее время там проживают 379 человек, в том числе 238 детей.

«Здесь предусмотрен индивидуальный подход к каждому человеку. Всё, что люди просят, организовывается в самое короткое время. Оказывается помощь в медобслуживании, оформлении документов и льгот, трудоустройстве», — добавил Брынцалов.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.