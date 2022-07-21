Пункты временного размещения Подмосковья приняли 1500 жителей Донбасса

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Пункты временного размещения Московской области приняли около 1500 жителей Донбасса.
Пункты временного размещения Подмосковья приняли 1500 жителей Донбасса
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы стараемся сделать всё, чтобы люди вдали от дома могли начать новую жизнь», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он посетил ПВР на базе лагеря «Звонкие голоса» в Клину. В настоящее время там проживают 379 человек, в том числе 238 детей.

«Здесь предусмотрен индивидуальный подход к каждому человеку. Всё, что люди просят, организовывается в самое короткое время. Оказывается помощь в медобслуживании, оформлении документов и льгот, трудоустройстве», — добавил Брынцалов.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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