В Роскачестве предупредили о неблагонадёжности шаблонных версий договоров из интернета

В Роскачестве предупредили о неблагонадёжности шаблонных версий договоров, скачанных из интернета.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалистов, часто многие экономят на обращении к юристу и ищут стандартные шаблоны онлайн. В таких версиях, как правило, нечётко сформулирован предмет договора, могут использоваться устаревшие или неправильные нормы законодательства, а также предусматриваются неразумные меры ответственности.

«Огромное количество договоров в интернете (купля-продажа, аренда, оказание услуг) представляют собой шаблоны. По ним теоретически можно работать, но в целом ряде случаев такие «безликие» договоры приведут к проблемам», — заявил начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.

По его словам, большинство договоров лучше составлять строго индивидуально, с учётом целей и задач, которые необходимо решить сторонам по контракту.

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