Эксперт Хусаинов спрогнозировал снижение цен на вторичном рынке недвижимости в России

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов выразил мнение, что средняя цена продажи вторичного жилья до весны 2023 года может снизиться на 10—15%, в первую очередь за счёт падения стоимости неликвидных объектов.

Как отметил специалист в разговоре с «Известиями», цены на рынке недвижимости ведут себя циклично и следом за периодом роста наступает период стагнации. Как правило, этому предшествуют изменения в экономике, как это было в 2008 году и в 2014—2015 годах.

«После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года с марта 2015 года средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена 1 кв. м вторичного жилья в России на 89,7% больше, чем в 2014 году», — добавил Хусаинов.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.