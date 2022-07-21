Бочкарёв заявил о готовности путепровода через железнодорожные пути на улице Барклая на 70%
Северный дублёр призван разгрузить одну из главных магистралей столицы. Одновременно реконструируется улично-дорожная сеть, примыкающая к нему. Так, строится путепровод по улице Барклая.
«Вместо старого 39-метрового путепровода возводится новый длиной свыше 205 м. По состоянию на середину июля работы завершены на 70%», — сообщил Бочкарёв.
В настоящее время идут работы по прокладке коммуникаций и подготовке поверхности опор под окраску.
«Всего в рамках проекта проводится переустройство 988 м теплосети, возведение 163 опор уличного освещения, четырёх светофорных объектов, а также благоустраивается территория площадью почти 53 тыс. кв. м», — уточнил заместитель мэра.
Кроме того, завершены работы по строительству первого пешеходного перехода.
Разработкой проекта нового путепровода через железнодорожные пути занимались специалисты городской группы компаний «Моспроект-3».
«К настоящему времени смонтированы и укрупнены все блоки металлического пролётного строения, завершается устройство стыков поперечных балок», — отметила генеральный директор Анна Меркулова.
По её словам, практически выполнен монтаж оставшихся семи железобетонных балок пролётного строения.