Москва стала лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства

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Москва в четвёртый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов».
Москва стала лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По итогам прошлого года город набрал 117 баллов из 120 возможных, улучшив показатели почти на 15 баллов, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что Москва регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге городов.

«Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учёта потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды», — уточнил Бирюков.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Владимир Ефимов сообщил, что Москва заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промполитики в регионах России, составленном Министерством промышленности и торговли страны.

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