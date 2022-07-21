Москва стала лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства
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По итогам прошлого года город набрал 117 баллов из 120 возможных, улучшив показатели почти на 15 баллов, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что Москва регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге городов.
«Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учёта потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды», — уточнил Бирюков.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Владимир Ефимов сообщил, что Москва заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промполитики в регионах России, составленном Министерством промышленности и торговли страны.