Москва стала лидером рейтинга цифровизации городского хозяйства

Москва в четвёртый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов».

По итогам прошлого года город набрал 117 баллов из 120 возможных, улучшив показатели почти на 15 баллов, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что Москва регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге городов.

«Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учёта потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды», — уточнил Бирюков.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Владимир Ефимов сообщил, что Москва заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промполитики в регионах России, составленном Министерством промышленности и торговли страны.