В «Артеке» определили победителей финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Короткая ссылка
В Международном детском центре «Артек» с 17 по 20 июля состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
В «Артеке» определили победителей финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Победителями стали 300 школьников 5—7-х классов и 58 участников международного трека, сообщает «Взгляд».

«Я хочу сказать, что для вас действительно не существует границ, как это поётся в гимне «Большой перемены», потому что в этом году к команде «Большой перемены» присоединились впервые ребята из Донбасса. Более того, в этом году «Большая перемена» стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира», — сказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Наибольшее число победителей — из Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить