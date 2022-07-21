В «Артеке» определили победителей финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» с 17 по 20 июля состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Победителями стали 300 школьников 5—7-х классов и 58 участников международного трека, сообщает «Взгляд».

«Я хочу сказать, что для вас действительно не существует границ, как это поётся в гимне «Большой перемены», потому что в этом году к команде «Большой перемены» присоединились впервые ребята из Донбасса. Более того, в этом году «Большая перемена» стала международной, и к нам присоединились ребята из 34 стран мира», — сказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Наибольшее число победителей — из Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Нижегородской областей.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.