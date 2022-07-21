В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

«Принятыми мерами в 00:52 пожар был локализован», — говорится в заявлении.

В МЧС отметили, что к тушению возгорания привлечены 44 единицы техники, 142 человека и вертолёт Московского авиационного центра.

Ранее стало известно, что пожарные ликвидируют пожар на площади 1 тыс. кв. м в жилом восьмиэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве.

Спасатели эвакуировали около 400 человек из горящего дома, один человек спасён из лифта.