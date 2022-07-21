В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
«Принятыми мерами в 00:52 пожар был локализован», — говорится в заявлении.
В МЧС отметили, что к тушению возгорания привлечены 44 единицы техники, 142 человека и вертолёт Московского авиационного центра.
Ранее стало известно, что пожарные ликвидируют пожар на площади 1 тыс. кв. м в жилом восьмиэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве.
Спасатели эвакуировали около 400 человек из горящего дома, один человек спасён из лифта.