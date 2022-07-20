Число самозанятых в Подмосковье превысило 403 тысячи

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Число самозанятых в Московской области превысило 403 тыс., заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Число самозанятых в Подмосковье превысило 403 тысячи
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Об этом сообщает телеканал «360».

«В конце 2021 года в Подмосковье было зарегистрировано порядка 337 тыс. предпринимателей в статусе самозанятых. Сегодня их количество превышает 403 тыс. человек, и это число ежедневно увеличивается», — сказала Зиновьева.

По её словам, самозанятые работают в разных сферах, в том числе в производстве кондитерских изделий, ремонте оборудования и помещений, пошиве одежды, копирайтинге.

Также для самозанятых доступны меры поддержки.

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