В Тверской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Тверской области нашли и обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В Калининском районе была обнаружена миномётная мина, в Зубцовском — артиллерийский снаряд и миномётная мина.

При обнаружении взрывоопасного предмета спасатели советуют отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и немедленно обратиться в полицию или единую службу спасения.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.