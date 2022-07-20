В Тверской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

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В Тверской области нашли и обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
В Тверской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В Калининском районе была обнаружена миномётная мина, в Зубцовском — артиллерийский снаряд и миномётная мина.

При обнаружении взрывоопасного предмета спасатели советуют отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и немедленно обратиться в полицию или единую службу спасения.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.

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