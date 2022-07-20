В НБКИ рассказали, можно ли улучшить кредитную историю

Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.

«У человека в прошлом могут быть какие-то просрочки по кредитам. Качество кредитной истории покажет так называемый персональный кредитный рейтинг — это система баллов. Поднять эти баллы, улучшить свою кредитную историю можно ответственным отношением к кредитам», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам Шикина, каждый платёж вносится в кредитную историю и улучшает этот рейтинг.

Как отметил эксперт, обнуление возможно только в предусмотренном законом случае.

«Если у вас есть кредит, закрытый семь лет назад, и больше никаких записей в кредитной истории не было, то в этом случае кредитная история аннулируется. Банкротство, какие-то другие записи не являются основаниями для закрытия кредитной истории», — пояснил он.

Ранее зампред экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в беседе с НСН посоветовал регулярно проверять кредитную историю.