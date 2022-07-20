Девелопер Детушев дал прогноз цен на новостройки

Генеральный директор IKON Development Антон Детушев заявил, что во втором полугодии 2022 года цены на первичном рынке недвижимости продолжат расти.

По данным компании, стоимость новостроек показывает стабильный рост от года к году. Это связано с тем, что с февраля почти все застройщики увеличили стоимость продаваемого квадратного метра. В первом полугодии средний прирост цены за «квадрат» в Москве, например, составил около 20%.

Во втором полугодии прогнозируется снижение темпов прироста цен, но за счёт показателей первых шести месяцев в целом по году темпы могут остаться высокими.

«Большое количество ипотечных программ, завершение сроков размещения депозитов (за счёт них увеличение своего заработка) сейчас возвращают покупателей обратно к вопросу покупки для вложения денег, хорошей возможности улучшения своих жилищных условий за счёт ипотечных программ», — отметил Детушев в беседе с газетой «Известия».

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.