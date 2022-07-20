Девелопер Детушев дал прогноз цен на новостройки

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Генеральный директор IKON Development Антон Детушев заявил, что во втором полугодии 2022 года цены на первичном рынке недвижимости продолжат расти.
Девелопер Детушев дал прогноз цен на новостройки
  • РИА Новости

По данным компании, стоимость новостроек показывает стабильный рост от года к году. Это связано с тем, что с февраля почти все застройщики увеличили стоимость продаваемого квадратного метра. В первом полугодии средний прирост цены за «квадрат» в Москве, например, составил около 20%.

Во втором полугодии прогнозируется снижение темпов прироста цен, но за счёт показателей первых шести месяцев в целом по году темпы могут остаться высокими.

«Большое количество ипотечных программ, завершение сроков размещения депозитов (за счёт них увеличение своего заработка) сейчас возвращают покупателей обратно к вопросу покупки для вложения денег, хорошей возможности улучшения своих жилищных условий за счёт ипотечных программ», — отметил Детушев в беседе с газетой «Известия».

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.

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