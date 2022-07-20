Специалист по недвижимости Архулаев дал прогноз цен на рынке жилья
- РИА Новости
В беседе с Life.ru он выразил мнение, что резкого снижения цен не случится, но возможна определённая корректировка стоимости квадратного метра.
«Стоимость квартир будет стагнировать. Данный процесс имеет смысл рассматривать исключительно в рамках цикличности. Если приобретение квартиры обусловлено жизненными обстоятельствами, откладывать сделку нет смысла», — сказал эксперт.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.