Специалист по недвижимости Архулаев дал прогноз цен на рынке жилья

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Генеральный директор ГК «Монолитхолдинг» Гасан Архулаев прокомментировал ситуацию с ценами на рынке жилья.
Специалист по недвижимости Архулаев дал прогноз цен на рынке жилья
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что резкого снижения цен не случится, но возможна определённая корректировка стоимости квадратного метра.

«Стоимость квартир будет стагнировать. Данный процесс имеет смысл рассматривать исключительно в рамках цикличности. Если приобретение квартиры обусловлено жизненными обстоятельствами, откладывать сделку нет смысла», — сказал эксперт.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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