Специалист по недвижимости Архулаев дал прогноз цен на рынке жилья

Генеральный директор ГК «Монолитхолдинг» Гасан Архулаев прокомментировал ситуацию с ценами на рынке жилья.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что резкого снижения цен не случится, но возможна определённая корректировка стоимости квадратного метра.

«Стоимость квартир будет стагнировать. Данный процесс имеет смысл рассматривать исключительно в рамках цикличности. Если приобретение квартиры обусловлено жизненными обстоятельствами, откладывать сделку нет смысла», — сказал эксперт.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.