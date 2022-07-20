Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям носить маски из-за ситуации с COVID-19
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«Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые полгода.
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