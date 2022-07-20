Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям носить маски из-за ситуации с COVID-19

В Роспотребнадзоре в связи с распространением новых подвариантов омикрон-штамма рекомендовали гражданам из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах.

«Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые полгода.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».