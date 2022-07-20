Инфекционист Сапронов прокомментировал ситуацию с подвидом COVID-19 «кентавр»

Подвид коронавируса «кентавр» может преодолевать иммунную защиту даже у тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом, высказал мнение заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента России, доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов.

«Кентавр» является ещё одним подвидом большой группы вирусов штамма «омикрон», но даже внутри этой группы он генетически значительно отличается от своих собратьев. Возможно, это будет позволять ему быстрее передаваться от человека к человеку, и, возможно, он будет лучше уходить от иммунного контроля, в том числе у переболевших и вакцинированных», — сказал РИАМО Сапронов.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».