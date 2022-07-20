Инфекционист Сапронов прокомментировал ситуацию с подвидом COVID-19 «кентавр»

Короткая ссылка
Подвид коронавируса «кентавр» может преодолевать иммунную защиту даже у тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом, высказал мнение заведующий инфекционным отделением №2 ЦКБ Управления делами президента России, доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов.
Инфекционист Сапронов прокомментировал ситуацию с подвидом COVID-19 «кентавр»
  • Gettyimages.ru

«Кентавр» является ещё одним подвидом большой группы вирусов штамма «омикрон», но даже внутри этой группы он генетически значительно отличается от своих собратьев. Возможно, это будет позволять ему быстрее передаваться от человека к человеку, и, возможно, он будет лучше уходить от иммунного контроля, в том числе у переболевших и вакцинированных», — сказал РИАМО Сапронов.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить