Инфекционист Сапронов прокомментировал ситуацию с подвидом COVID-19 «кентавр»
- Gettyimages.ru
«Кентавр» является ещё одним подвидом большой группы вирусов штамма «омикрон», но даже внутри этой группы он генетически значительно отличается от своих собратьев. Возможно, это будет позволять ему быстрее передаваться от человека к человеку, и, возможно, он будет лучше уходить от иммунного контроля, в том числе у переболевших и вакцинированных», — сказал РИАМО Сапронов.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».