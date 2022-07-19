В Москве установят ещё 115 зарядных станций для электробусов

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить ещё 115 зарядных станций для электробусов.
В Москве установят ещё 115 зарядных станций для электробусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На данный момент на конечных станциях маршрутов и в автобусных парках установлено 202 станции. Они могут зарядить электробус за 6—10 минут.

Дополнительные станции позволят увеличить число маршрутов, которые обслуживаются электробусами.

Ранее генеральный директор, совладелец «Бакулин моторс групп» (дочерняя компания ООО «Волгабас Групп») Алексей Бакулин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с цифровизацией общественного транспорта.

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