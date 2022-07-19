Кириенко выступил перед участниками арт-кластера «Таврида»

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выступил перед участниками образовательного заезда «Арт-маркет», проходящего на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму.
Кириенко выступил перед участниками арт-кластера «Таврида»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Мир вокруг меняется всё быстрее и быстрее — это вызов. И тут фундаментальная ошибка — сидеть и ждать, что всё настроится и вернётся в прежнее русло. Любой вызов и любая сложность — это возможности, если только ты не ждёшь как наблюдатель, а сам пытаешься управлять изменениями», — сказал Кириенко.

Он также посоветовал осознанно ставить цели, развивать волю и адаптивность.

«Всё это помогает легко присоединиться к изменениям и скорректировать их направление. Выигрывает тот, кто, чувствуя ветер, не ограждается от него стеной, а строит мельницу или поднимает парус», — добавил Кириенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги арт-школы экологии в Крыму.

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