Профессор Сафонов рассказал о механизме увеличения размера пенсии для работающих пенсионеров

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал о механизме увеличения размера пенсии для работающих пенсионеров.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что с 2015 года не индексируются пенсии работающим пенсионерам в общем порядке, но есть механизм, который позволяет увеличивать размер выплаты.

«Этот механизм предполагает, что в течение года вы можете набрать три балла. Стоимость этого балла на сегодняшний день составляет порядка четырёх рублей с копейками. Собственно говоря, если вы набрали три балла, то это и будут искомые 314 рублей ежемесячной доплаты, то есть увеличение общей базы пенсионной», — пояснил Сафонов.

По его словам, в дальнейшем, когда пенсионер оставит работу, ему будет индексироваться пенсия с увеличенной расчётной базы.

Ранее газета «Известия» сообщала, что около 7,3 млн пенсионеров в России получат надбавку к пенсии.