В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами в Турцию

Короткая ссылка
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с полётами в Турцию.
В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами в Турцию
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Самым массовым направлением является Турция, потому что она находится ближе всех к европейской части России. Самый короткий перелёт у нас из Сочи — меньше двух часов. Даже несмотря на то, что выросли цены, сейчас летает 480 рейсов в неделю в Турцию из России», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Мкртчяна, спрос оценивается примерно в 620—630 рейсов в неделю.

Ранее коммерческий директор сервиса bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить