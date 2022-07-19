В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с полётами в Турцию

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с полётами в Турцию.

«Самым массовым направлением является Турция, потому что она находится ближе всех к европейской части России. Самый короткий перелёт у нас из Сочи — меньше двух часов. Даже несмотря на то, что выросли цены, сейчас летает 480 рейсов в неделю в Турцию из России», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Мкртчяна, спрос оценивается примерно в 620—630 рейсов в неделю.

Ранее коммерческий директор сервиса bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.