В Оренбургской области ввели 388 тысяч квадратных метров жилья в январе — июне 2022 года

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В Оренбургской области в рамках регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» ввели в эксплуатацию 388,3 тыс. кв. м жилой площади в январе — июне 2022 года, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В Оренбургской области ввели 388 тысяч квадратных метров жилья в январе — июне 2022 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает RIA56.

Из общего объёма 67,6 тыс. кв. м составляют многоквартирные дома. Рост в полтора раза зафиксирован в индивидуальном жилищном строительстве — жители за счёт собственных и привлечённых средств построили 320,7 тыс. кв. м.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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