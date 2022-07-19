В Оренбургской области ввели 388 тысяч квадратных метров жилья в январе — июне 2022 года
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Об этом сообщает RIA56.
Из общего объёма 67,6 тыс. кв. м составляют многоквартирные дома. Рост в полтора раза зафиксирован в индивидуальном жилищном строительстве — жители за счёт собственных и привлечённых средств построили 320,7 тыс. кв. м.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.