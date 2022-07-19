В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» обсудили реализацию социальных проектов
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Мероприятие прошло в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.
«Основа процесса Национальной социальной инициативы — это люди-лидеры с идеями, это люди, которые умеют не только придумывать что-то, но и заниматься дальнейшей реализацией, добиваться результатов. В АСИ создана специальная платформа — «Смартека», где отображён лучший опыт имплементированных в том или ином субъекте инициатив и идей», — заявил Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» АСИ.
Также участники затронули вопросы необходимых компетенций лидеров социальных проектов, построения качественной деятельности и механизма повышения уровня оказания услуг в некоммерческой сфере.