В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» обсудили реализацию социальных проектов

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Эксперты панельной сессии «Инструменты генерации идей, практики реализации и тиражирования решений для повышения качества жизни» трека «Национальная социальная инициатива» обсудили реализацию социальных проектов.
В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» обсудили реализацию социальных проектов
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

Мероприятие прошло в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

«Основа процесса Национальной социальной инициативы — это люди-лидеры с идеями, это люди, которые умеют не только придумывать что-то, но и заниматься дальнейшей реализацией, добиваться результатов. В АСИ создана специальная платформа — «Смартека», где отображён лучший опыт имплементированных в том или ином субъекте инициатив и идей», — заявил Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» АСИ.

Также участники затронули вопросы необходимых компетенций лидеров социальных проектов, построения качественной деятельности и механизма повышения уровня оказания услуг в некоммерческой сфере.

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