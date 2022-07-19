В ДТП в Свердловской области погибли два человека

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В результате ДТП в Свердловской области погибли два человека, ещё один пострадал.
В ДТП в Свердловской области погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария произошла на 92-м км трассы Екатеринбург — Тюмень.

«В результате ДТП в отечественном легковом автомобиле погибли водитель и пассажирка, ещё одна пассажирка — женщина из этого автомобиля — получила травмы. Ей оказывают помощь врачи скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, легковая машина выезжала с второстепенной дороги и не предоставила преимущество движения грузовику, двигавшемуся по главной дороге.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918 случаев.

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