«Автостат»: грузовики китайских брендов впервые стали лидерами российского рынка
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Об этом сообщает газета «Известия».
С 11 по 17 июля продано 630 новых грузовиков из КНР, тогда как продажи отечественной грузовой техники составили 617 единиц.
По словам экспертов, доля грузовиков китайских марок в России постоянно растёт. По итогам июня 2022 года она составила 31%, тогда как в первую неделю июля — 37,6%, во вторую — 44%.
Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.