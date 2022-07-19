«Автостат»: грузовики китайских брендов впервые стали лидерами российского рынка

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В аналитическом агентстве «Автостат» заявили, что грузовики китайских брендов впервые стали лидерами российского рынка.
«Автостат»: грузовики китайских брендов впервые стали лидерами российского рынка
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

Об этом сообщает газета «Известия».

С 11 по 17 июля продано 630 новых грузовиков из КНР, тогда как продажи отечественной грузовой техники составили 617 единиц.

По словам экспертов, доля грузовиков китайских марок в России постоянно растёт. По итогам июня 2022 года она составила 31%, тогда как в первую неделю июля — 37,6%, во вторую — 44%.

Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.

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