«Автостат»: грузовики китайских брендов впервые стали лидерами российского рынка

В аналитическом агентстве «Автостат» заявили, что грузовики китайских брендов впервые стали лидерами российского рынка.

Об этом сообщает газета «Известия».

С 11 по 17 июля продано 630 новых грузовиков из КНР, тогда как продажи отечественной грузовой техники составили 617 единиц.

По словам экспертов, доля грузовиков китайских марок в России постоянно растёт. По итогам июня 2022 года она составила 31%, тогда как в первую неделю июля — 37,6%, во вторую — 44%.

Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.