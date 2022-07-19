В Челябинской области в июне ввели в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров жилья

В Челябинской области в июне ввели в эксплуатацию 196,8 тыс. кв. м жилья — в два раза больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития региона.

«За первое полугодие текущего года в регионе введено 1 млн 111 тыс. кв. м жилья, что больше на 51,7% уровня аналогичного периода 2021 года и на 92,4% — 2020 года. Челябинская область за шесть месяцев текущего года показывает темпы ввода жилья выше, чем по Российской Федерации (44,2%) и по УрФО (34,3%)», — рассказали в министерстве.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.