В Самарской области обсудили участие региона в проекте «Туризм и индустрия гостеприимства»

На совещании, которое провёл первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, обсудили участие региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как стало известно volga.news, в ходе совещания обсуждалось развитие инфраструктуры в регионе в связи с реализацией национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Оно подразумевает строительство и модернизацию отелей, обустройство популярных у туристов объектов посещения и маршрутов — рыболовецких баз, модульных и классических отелей, глэмпингов, клубов деревенского отдыха и туристического информационного центра в Ширяеве.

Также сообщается, что Самарская область подготовила и направила в федеральный центр заявки на привлечение средств на условиях софинансирования, по итогам рассмотрения которых регион может получить около 400 млн рублей.

«Создание новых туристических маршрутов, издание новых путеводителей, развитие доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание пляжей на берегах рек и озёр, водохранилищ или иных водных объектов. В том числе очистка акваторий, обустройство туристических ресурсов и информационных центров», — обозначили задачи в ходе совещания.

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